Oasport.it - van der Poel firma il tris alla Parigi-Roubaix. Decisiva una caduta di Pogacar

Terza vittoria consecutiva, un successo da campione vero e proprio, in una gara ad eliminazione. Mathieu van dersi impone nuovamente: l’Inferno del Nord è nelle mani del fenomeno neerlandese che, dopo la Milano-Sanremo, trova il colpo nell’ennesima Monumento, l’ottava in una carriera da incorniciare.Otto corridori all’attacco nella prima fase di gara: Kim Heiduk (INEOS-Grenadiers), Oier Lazkano (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Markus Hoolegaard (Uno-X Mobility), Jonas Rutsch (Intermaché-Wanty), Max Walker (EF Education-Easy Post), Jasper De Buyst (Lotto), Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team), Abram Stockman (XDS Astana Team). Al primo settore di pavé ecco i colpi di scena: cadute e problemi meccanici in successione, tra questi anche quello di Filippo Ganna (foratura), costretto ad un inseguimento con la squadra.