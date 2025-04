Ilfattoquotidiano.it - Massimo Stano nella storia: record europeo nella 10 km di marcia, è il terzo tempo di sempre al mondo

Ottimi risultati anche dallaazzurra, in una domenica speciale per l’atletica italiana. Dopo l’oro di Nadia Battocletti10 km e il trionfo di Iliass AouaniMaratona, agli Europei su strada, l’ultima impresa è diche firma il nuovonei 10 km di. Il 33enne pugliese ha fermato il crono a 37’33?03 a Prato, superando il 37’53?09 dello spagnolo Francisco Javier Fernandez stabilito nel 2008, oltre a demolire il primato italiano di Ivano Brugnetti che concluse coldi 37’58?6 nel 2005. Il suo è anche ildial, ottenuto in una gara che ha visto in forma strepitosa anche l’altro big azzurro Francesco Fortunato, arrivato vicinissimo con 37’34?90, quarto all time a livello mondiale e secondo di ogni epoca in Europa.Una coppia di assi che fa sognare, verso i prossimi eventi internazionali, e che intanto può gioire per aver riscritto una pagina di