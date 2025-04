Parigi Roubaix 2025 Van Der Poel cala il tris Caduta fatale per Pogacar L ordine d arrivo

Roubaix (Francia), 13 aprile 2025 - Dopo la Milano-Sanremo 2025 e il Giro delle Fiandre 2025, anche la Parigi-Roubaix 2025 propone un testa a testa tra Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar. I due eterni rivali di questa stagione delle Monumento, a colpi di scatti e controscatti liquidano gli altri avversari di giornata, appiedati anche dai numerosi guai meccanici sul pavé: è il caso di Filippo Ganna (che chiuderà 13esimo), Wout Van Aert e soprattutto Mads Pedersen, il primo a rompere gli indugi tra gli uomini più attesi. Ma gli inconvenienti nell'Inferno del Nord di nascondono in ogni curva, e non è un modo di dire: a 38 km dal traguardo un volenteroso Pogacar scivola e rompe pure la bici, spianando così la strada alla galoppata vincente di Van Der Poel, che come contrattempo deve fare i conti con il lancio di una borraccia da parte di un 'tifoso' che per fortuna non arreca danni.

