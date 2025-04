Internews24.com - Risultati Serie A, Chivu ferma la Fiorentina al Franchi, reti bianche tra Verona e Genoa! La classifica aggiornata

di RedazioneA,laaltra! Ladopo i match delle 15Terminate ora le due gare delle 15 di questa 32a giornata diA. Due pareggi anelle sfide: il primo aldi Firenze, dove l'ex nerazzurro,ed il suo Parma costringono allo 0-0 ladi Palladino. Punto importante per i ducali in ottica salvezza, mentre i Viola perdono 2 punti sulla corsa Champions. Nel match del Bentegodi altro 0-0 tra, che si dividono la posta in palio. In attesa delle altre partite, ecco laA, laInter 71 punti (32 partite giocate)Napoli 65 (31)Atalanta 61 (32)Juventus 59 (32)Bologna 57 (32)Lazio 55 (31)Roma 53 (31)53 (32)Milan 51 (32)Udinese 40 (32)Torino 40 (31)39 (32)Como 33 (31)Hellas32 (32)Cagliari 30 (32)Parma 28 (32)Lecce 26 (32)Empoli 24 (31)Venezia 24 (31)