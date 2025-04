Gout Gout chi è il nuovo fenomeno mondiale della velocità che si ispira a Ronaldo

Gout Gout sempre più alieno. Il 17enne velocista australiano si è confermato pazzesco nei 200 metri ai campionati nazionali del suo Paese e ha addirittura superato una leggenda come Usain Bolt, correndo in 19''84 la finale dei 200 metri. La sua prestazione non verrà però registrata per colpa dell'eccessivo vento a favore (2,

