Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Parma 0-0, al Franchi e emozioni non decollano

Firenze, 13 aprile 2025 -non sono andate oltre lo 0-0 al, durante la 32^ giornata di Serie A. Poche le occasioni da gol e lenel pomeriggio fiorentino, dove le due squadre non sono riuscite a farsi male e hanno giocato a ritmi non altissimi nel corso di tutti i novanta minuti di gioco. Questo punto guadagnato porta i viola a 53 punti in classifica, a -2 dalla zona Europa, mentre i ducali si trovano momentaneamente a +4 sulla terzultima posizione. Le formazioni titolari Raffaele Palladino, oggi squalificato, sceglie per la suail 3-5-2 come modulo di partenza. De Gea difende i pali, coadiuvato da Pongracic, Marì e Ranieri che formano il terzetto difensivo. Dodò e Parisi sono i due esterni a tutta fascia, mentre Mandragora, Fagioli e Cataldi occupano la zona centrale del centrocampo.