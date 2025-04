Lazio Roma l’Olimpico si prepara le indicazioni della Curva Sud

Lazio-Roma, una delle sfide più sentite, affascinanti e intense dell'intero panorama calcistico italiano. Ma se in campo saranno i giocatori a contendersi i punti, sugli spalti andrà in scena uno spettacolo nello spettacolo, con le due tifoserie pronte a infiammare l'Olimpico con coreografie che, da anni, non sono semplici ornamenti ma veri atti d'amore verso la propria maglia.Chi ha vissuto il derby sa che la coreografia è molto più di un'immagine: è identità, è appartenenza, è orgoglio. È il cuore pulsante delle Curve che batte all'unisono con quello di centinaia di migliaia di tifosi. Non a caso, negli anni, alcune di queste composizioni sono entrate nella storia del calcio.

Ne parlano su altre fonti Olimpico, questa sera si gioca il derby Lazio-Roma: la mobilità. Lazio-Roma: duemila agenti schierati. Il piano sicurezza per il derby in notturna. Derby Lazio-Roma, via le auto fuori dall'Olimpico, dalle 16.30 lungotevere chiuso. Ponti blindati per separare gli ultrà. Lazio-Roma una casa per due, i costi dello Stadio Olimpico: tutte le cifre. Dove vedere il derby Lazio-Roma? Dazn o Sky, orario. Derby Lazio-Roma, Olimpico presidiato: sequestrati bastoni durante i controlli.

Scrive msn.com: Lazio-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - (Adnkronos) - Derby della Capitale nella 32esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 13 aprile, allo stadio Olimpico si affrontano Lazio e Roma, in quello che è un vero e proprio spareggio per l'Europ ...

Si apprende da fanpage.it: Lazio-Roma, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni - Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva solo su DAZN (per abbonati) e DAZN 1 (canale 214 di Sky, per gli utenti della piattaforma satellitare che hanno attivato il servizio ...

Come scrive ilmessaggero.it: Lazio-Roma, dove vedere in tv il derby: orario, classifica, arbitro, probabili formazioni, chi è favorito, prossime partite - Stasera va in scena il derby della Capitale tra Lazio e Roma che mette in palio non solo l'orgoglio di vincere la sfida più attesa della città, ma anche un posto in Europa.