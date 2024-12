Gamerbrain.net - Call of Duty Black Ops 6: Nuovi contenuti in arrivo con la Stagione 1 Reloaded

ofOps 6 come sempre, si prepara a ricevere la, la quale porta con se tante novità, tra nuove mappe ad armi, accessori, skin e migliorie varie, scopriamo insieme quali sono iprevisti.Multiplayer: nuove mappe e modalitàIniziamo con la modalità multiplayer, la quale introduce le seguenti mappe:Hacienda, un’elegante villa spagnola piena di angoli strategici.Racket, ambientata in un centro sportivo dalle ampie aree interne ed esterne.Nuketown Festive, una rivisitazione natalizia dell’iconica mappa, decorata per le festività.In concomitanza verranno aggiuntiPerk e Carte Abilità, oltre a un aggiornamento dell’arsenale confucili d’assalto, mitragliatrici e una letale mannaia come arma bianca. Inoltre per gli amanti di Warzone debutterà la modalità classificata.