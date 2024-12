Romadailynews.it - Barbanera, previsioni empiriche, ricette stravaganti ma credibili

Foligno – Il calendario-lunario che da quasi tre secoli si stampa a Foligno, anche quest’anno dalla fine di settembre è arrivato in tutte le edicole. Del territorio nazionale e non solo. Con in copertina gli “auguri di un anno di felicità con”.”.per poter altrui predire tutto quel che ha da venire”.Come il primo anno, che la storiografia data 1768, esce ancora contemporaneamente in due edizioni: una da appendere ed una come almanacco tascabile.Molto apprezzate ed attese lemeteorologiche e l’indicazione delle fasi lunari. Seguono consigli per l’agricoltura e la vita in casa, curiosità, proverbi, aneddoti,ma sempre possibili e talvolta anche avveratesi.Grazie allìoriginalità e utilità dei suoi contenuti, già a metà dell’800era così popolare che poteva vantare molteplici imitazioni in tutta Italia.