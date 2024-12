Terzotemponapoli.com - Baiano: ”Atalanta più accreditata alla vittoria dello Scudetto rispetto al Napoli e su Bove…”

: ”Bove, appena ripresosi in ospedale, ha chiesto solo di uscire e di tornare a giocare? Gli auguro che ciò avvenga il prima possibile, ma è prematuro dare risposte” La testata sportiva News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Francesco. Tanti i temi affrontati in quest’intervista: dal futuro di Bove al derby di Coppa Italia Fiorentina-Empoli finolotta. In questo estratto, il protagonista per tanti anni dell’attacco viola insieme a “Batigol” ha espresso il suo parere sull’, che ritiene avere maggiori chance didel tricolore ancheall’attuale capolista della Serie A: il.L’ha una rosa di una profondità disarmante. Dopo aver vinto anche a Roma (l’ottava gara di fila), può essere inserita nel novero ristretto delle favoritissime allo, in questo Campionato fin qui equilibratissimo?“Sono assolutamente d’accordo anche qui.