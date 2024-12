Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Milan: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/. I nerazzurri vogliono proseguire la loro corsa verso il titolo, mentre i rossoneri devono rientrare nei piani alti della classifica dai quali sono molto distanti.vssi giocherà venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREMomento straordinario per i bergamaschi reduci da otto vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta in trasferta contro la Roma. Adesso la squadra di Gasperini è al secondo posto con 31 punti, ad una sola lunghezza dal Napoli capolista, e di conseguenza non può più nascondere la propria ambizione di titolo.I rossoneri, invece, con 22 punti ed una partita da recuperare, sono al settimo posto ed attardati di ben dieci lunghezze dalla vetta della classifica.