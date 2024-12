Sport.quotidiano.net - Arsenal su Leao, lui chiude la porta: "Concentrato sul Milan". E cita Ibra

o, 4 dicembre 2024 - L'bussa,dice di no. Secondo Football Transfers, infatti, i Gunners avrebbero preso contatto con l'entourage del giocatore: "sul", la risposta. Il portoghese, peraltro, è legato ai rossoneri da un contratto in scadenza a giugno 2028, con una clausola rescissoria da 175 milioni attiva nei primi quindici giorni di luglio. Per il resto, bisogna bussare in via Aldo Rossi. Intantoè tornato decisamente in versione meravigliao. In Coppa Italia, ieri contro il Sassuolo, l'ennesima dimostrazione: lampi, giocate e, soprattutto, gol. Quinta rete stagionale, altrettanti gli assist. Dopo le tre panchine consecutive in campionato, con una posizione spesso più accentrata, è rinato. "Voglio continuità, è in un ottimo momento e la squadra ha bisogno di questo Rafa", le parole recenti di Fonseca.