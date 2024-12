Ilfattoquotidiano.it - Antonio Conte contro Marotta: “Le sue parole se le porta via il vento. Forse all’interno dell’Inter c’è chi lo spinge a dire certe cose”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È di nuovo strae Giuseppe. Dopo il botta e risposta sul Var che aveva fatto seguito allo stto Inter-Napoli, nelle ultime 48 ore l’allenatore dei partenopei e il presidente nerazzurro sono stati protagonisti di un’altra discussione a distanza. Questa volta ad aprire le danze è stato, che lunedì sera durante il Gran Galà del Calcio ha punzecchiato il Napoli: “Credo che sia favorito alla vittoria per merito”. Il riferimento è ovviamente allo scudetto. Il giorno dopo, in conferenza stampa,ha subito replicato duramente: “Questese levia il”.Il giochino è vecchio quanto il gioco del calcio. Siachevogliono spostare la pressione sull’avversario. I due si conoscono bene e sanno come si vince la Serie A, ci sono riusciti diverse volte anche insieme, prima alla Juventus e poi all’Inter.