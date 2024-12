Ilrestodelcarlino.it - Al via la rassegna "per stimolare il pensiero critico"

Sabato prossimo sarà inaugurata la’Il confronto genera il progresso’ nell’ambito del progetto Grottammare Partecipativa 2024/2025. Per l’incontro-dibattito dal titolo ’L’unico aggiustamento per la democrazia è la partecipazione di cittadini consapevoli’, sono attesi nella sala consiliare il professor Carlo Di Marco Leone, docente di diritto pubblico, che interverrà sul ’perché potrebbe vacillare la democrazia’, e la professoressa Marianella Sclavi, scrittrice, etnografa e attivista in ’strumenti per la cittadinanza attiva che rinforzano la politica’. Inizio ore 16. Gli interventi degli ospiti saranno anticipati dai saluti istituzionali del sindaco Alessandro Rocchi e dal referente del servizio Partecipazione, Pier Paolo Fanesi, che aprirà i lavori sul tema ’La partecipazione tra istituzionalizzazione e volontà politica’.