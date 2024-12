Tarantinitime.it - A Taranto la Giornata Internazionale del Volontariato all’insegna della Speranza

Tarantini Time QuotidianoIl Centro ServiziETS ha scelto il 5 dicembre prossimo, data in cui ricorre la 39^delche celebra e riconosce l’impegno delper rendere il mondo un posto migliore, per compiere il primo passoXVIII Rassegna provinciale delSolidarietà, che proseguirà a gennaio.Comunità che coltivano, questo il claimnuova Rassegna che mette al centro la, tema che verrà esplorato attraverso laboratori, incontri, mostre, proiezioni aperti a tutta la cittadinanza, con la consueta attenzione rivolta ai giovani, in un articolato programma che sarà diffuso prossimamente.L’iniziativa di apertura, in programma giovedì 5 dicembre presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di, è intitolata “Con un Fiore in Mano.