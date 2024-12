Lanazione.it - A Firenze è attivo il servizio di assistenza invernale

, 4 dicembre 2024 - Anche quest'anno il Comune diha attivato ildiper le persone senza fissa diamora. Ildal 2 dicembre 2024 fino al 31 marzo 2025 (prorogabile in caso di condizioni climatiche avverse), e mette a disposizione 140 posti letto, estendibili a 160 in caso di emergenza. L'iniziativa rappresenta un'importante risposta alle esigenze della comunità, offrendo un sostegno concreto durante i mesi più difficili dell'anno. Le strutture coinvolte sono la Foresteria Pertini con 87 posti, l'Ostello del Carmine con 40 posti (estendibili a 60), e la Struttura Accoglienza Donne di via dei Vanni, con 13 posti dedicati alle donne. Ilinclude pernottamento dalle 19 alle 9, cena calda, colazione e materiale per l’igiene personale.