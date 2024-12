Liberoquotidiano.it - Zaniolo segna e fa festa? Inferno a Roma, "uomo di me***da" e mani addosso | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per laè un momento decisamente no e la cura Ranieri non sta ancora dando i suoi frutti. E, si sa, quando le cose vanno male, anche la dea bendata manca il bersaglio. Al contrario della Dea di Gasperini, che trova la porta anche in una serata difficile, di battaglia, e porta a casa i tre punti, lanciandosi all'inseguimento della capolista Napoli. E lasciando i giallorossi con soli 2 punti di distacco dalla pericolosissima zona retrocessione. Beffa delle beffe, are il gol del 2-0 dell'Atalanta che, di fatto, ha chiuso il match è stato proprio Nicolò core ‘ngrato, è suo il colpo di testa sul corner di Cuadrado che spiazza Svilar.si è poi tolto la maglia ed è andato a festeggiare furiosamente sotto la curva ospiti. I giocatori della, già visibilmente irritati, perdono la pazienza poco dopo, quandoconquista un fallo per un lieve tocco di Paredes sul suo collo.