Movieplayer.it - Woody Harrelson impegnato in una lotta contro il tempo nel trailer di Last Breath

Il thriller, ispirato a una storia vera, arriverà nei cinema americani il 28 febbraio, ecco ildel film cone Simu Liu.e Simu Liu sono i protagonisti del thriller, di cui online è stato condiviso il, anticipando alcune spettacolari sequenze d'azione. Nel video si assiste infatti a quello che accade quando un'emergenza mette in difficoltà un gruppo di sub, dando il via a unaper sopravvivere. Cosa racconteràsi ispira a una storia realmente accaduta ed è diretto dal regista Alex Parkinson. Nel film, in arrivo nelle sale cinematografiche americane il 28 febbraio 2025, si racconterà quello che accade quando un gruppo di sommozzatori si ritrova alle prese con un incidente .