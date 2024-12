Lettera43.it - Verona, donna trovata morta in bagno: indagato per omicidio il compagno

Leggi su Lettera43.it

Un uomo di 40 anni è stato iscritto nel registro degli indagati pervolontario della compagna, una 27enne di origini calabresineldella loro abitazione a Caldiero, in provincia di. Il ritrovamento risale a domenica 1 dicembre, quando proprio ildella, Cristina Pugliese, ha avvertito i carabinieri dopo averlaimpiccata nella doccia. Pugliese, madre di una bambina di 5 anni, avrebbe utilizzato un tubo flessibile della doccia. La Procura diha deciso di iscrivere il 40enne nel registro degli indagati per permettere la nomina di consulenti in vista dell’autopsia.Già disposto il sequestro dell’abitazioneRaffaele Tito, il Procuratore capo di, ha sottolineato una nota che la decisione è stata presa «per consentire aldelladi poter esercitare tutte le garanzie di legge, il medesimo è stato iscritto sul registro degli indagati per il delitto divolontario».