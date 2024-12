Quotidiano.net - Vecchi tunnel ferroviari, inaugurato l’hub artistico

Possono deidegradati da anni diventare spazi pubblici inclusivi e di grande valore estetico e? Accade in una delle zone periferiche più multiculturali di Milano, dove si è usata l’arte come riscatto deidi via Pontano. Il quartiere che si sviluppa tra viale Monza e via Padova, il 1 dicembre ha mostrato per la prima volta alla cittadinanza il suo nuovo volto, con tanto di apertura del nuovo skatepark, dopo il processo di riqualificazione urbana compiuto all’interno deiattraverso azioni di risanamento, design sociale e arte pubblica. Ne è nato un boulevard contemporaneo, luogo di teatro generativo, socialità inclusiva e libertà, capace di accogliere eventi culturali, performance, spettacoli aperti e pubblici.Boulevard farà anche da richiamo ai giovani milanesi appassionati di street art, skate e hip hop.