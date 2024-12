Donnaup.it - Un chilo di grasso in meno a settimana se elimini questo alimento dalla dieta

Leggi su Donnaup.it

UndiinsePerdere i chili in eccesso può essere una faccenda lunga e tediosa, specie per chi non ci si è mai provato e non è abituato a fare esercizio.Va detto però che ci sono alimenti che ci aiutano a perdere peso in modo sano e duraturo, così come del resto ci sono altri alimenti che invece è meglio far scomparirenostra tavola.UndiinseS’è detto dell’esercizio fisico: in effetti dimagrire non è solo questione di mangiare meglio,e ridurre le calorie. No, si tratta anche di muoversi con costanza tutti i giorni: bastano anche trenta minuti di camminata all’aria aperta di buon passo. Fa bene alla bilancia, ma fa bene (e molto ) anche al cuore.