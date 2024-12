Quotidiano.net - Tagli di capelli, il tucked bob: il caschetto morbido e sbarazzino che va di moda per il Natale 2024

Di recente la top model Kendall Jenner, come ha mostrato sui social, ha scelto uno intramontabile per celebrare i suoi 29 anni, compiuti all’inizio di novembre: unelegante e minimal, dall’allure collegiale, reso più brioso dal tocco contemporaneo. Il cambiamento segna la fine della fase bionda della modella, caratterizzata da un clavicut platino – con lunghezza alle clavicole, come suggerisce il nome – ispirato agli anni Novanta. Ora la modella sfoggia uncastano naturale, perfetto per la stagione delle feste natalizie, ribattezzatobob per la piega ordinata ed elegante. Non sorprende che questo stile stia conquistando varie colleghe della Jenner e altre celebrità, da Lily Collins a Selena Gomez. Uno versatile Pur mantenendo la lunghezza classica del, questoo presenta leggere scalature sulle punte, che aggiungono movimento e rendono imeno statici.