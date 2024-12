Sud Corea Tajani | seguiamo situazione avvertiti i 130 italiani

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 3 dic. (askanews) – “Stiamo seguendo minuto per minuto laindel Sud”, con i drammatici eventi in corso dopo la promulgazione della legge marziale, poi invalidata dal Parlamento nazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, alla stampa a margine della riunione ministeriale della Nato che si tiene oggi e domani nel quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles. “Ho parlato – ha riferito– con la nostra ambasciatrice a Seoul, abbiamo informato tutti i nostri connazionali, sono circa 1.300 quelli che sono in quel paese, li abbiamo invitati a non avvicinarsi a manifestazioni e a cortei. Lasembra legata a problemi di politica interna”. “Noi – ha rilevato il ministro – siamo amici delladel Sud, è un Paese nostro alleato.