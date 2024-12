Ilrestodelcarlino.it - ’Storie d’opera’ sfogliando il libro di Paolo Fabbri

In concomitanza con l’apertura della stagione lirica del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara prende avvio anche la rassegnad’opera - La lirica raccontata nei libri’ che prevede, per questa stagione, la presentazione di sei libri. La rassegna è curata dal critico musicale Athos Tromboni e dal direttore artistico del Teatro Abbado, Marcello Corvino. Il primo appuntamento, ad ingresso libero, è fissato per oggi alle 17.30, nel Ridotto del Teatro Comunale. Athos Tromboni parlerà del’Metro e canto nell’opera italiana’ del docente, edito dalla Edt di Torino. Verrà affrontato il tema di come l’abbinamento tra parola cantata e musica si sia evoluto nel tempo, dal Cinquecento fino al Novecento. Poesia, ’librettismo’ e prosodia hanno costituito l’impalcatura drammaturgica per le musiche di alcuni tra i compositori più celebri quali: Mozart, Puccini, Rossini, e Verdi.