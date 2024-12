Secoloditalia.it - Stellantis, fuori Tavares e ora? Il centrodestra a Elkann: basta scappare, si presenti in Parlamento

Leggi su Secoloditalia.it

che Carlossi è dimesso da Ceo diche succede? Cosa può e deve fare il governo? Cosa bisogna aspettarsi per l’automotive in Italia? Lo abbiamo chiesto a tre esponenti del: il senatore di FdI e presidente della Commissione Industria, Luca De Carlo; il senatore leghista Gianluca Cantalamessa; il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulé di Forza Italia. Tutti, pur con diverse sfumature, concordano sul fatto che per l’azienda in Italia ci può essere un nuovo inizio, a patto che si assuma le proprie responsabilità. A partire dal fatto chesiin audizione in.Luca De Carlo: “Tutelare i lavtori divenga in”De Carlo ha ricordato che “il governo è già intervenuto, sia facendosi portatore in Europa della revisione dell’Euro 7, richiesta da, sia con un piano di incentivi che ha sfito il miliardo, di cuinon è riuscita ad approfittare perché impreparata”.