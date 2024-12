Ilrestodelcarlino.it - Si ricovera in ospedale, derubato di 675 euro

Fano, 3 dicembre 2024 – Il portafoglio del paziente scompare dalla cassaforte del reparto di Cardiologia ma l’gli restituisce tutto il denaro. E’ quanto accaduto al Santa Croce di Fano dove F.E., un pazienteto, lo scorso 27 settembre aveva affidato al personale del reparto, per essere custodito in cassaforte, il proprio portafoglio con 675dentro, tutto quello che aveva. F.E. è un paziente con poche risorse, solo e senza parenti ma con un amministratore di sostegno che provvede alle sue esigenze pratiche. E infatti la delicatezza di quel portafoglio era stata anche menzionata nel diario clinico presente nella cartella del paziente dove era stato annotato “. 27/9 ingresso da alta intensità.. in cassaforte ci sono 675 € del pz NOTA BENE!!! .”). Ma appena due settimane dopo gli operatori del reparto si sono accorti che quel portafoglio era misteriosamente scomparso.