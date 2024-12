Thesocialpost.it - Scomparsa una 17enne a Padova, il fratello: “Si chiama Melissa e doveva incontrare il fidanzato”

“Aiutatemi a ritrovare mia sorella. SiHarzalli, ha 17 anni. Il 2 dicembre, alle 11, si trovava a, credo fosse con un ragazzo di origine tunisina.” Con queste parole inizia l’appello disperato lanciato sui social da Selima, sorella della giovane. Il messaggio, pubblicato anche sulla pagina Facebook “Sei di”, fornisce dettagli utili per il ritrovamento: “Il telefono è spento e non abbiamo più sue notizie. Indossava jeans neri skinny, una felpa marrone, giacca nera, ugg nere e una borsa piccola nera.”Leggi anche: Matteo Salvini sulla sentenza a Filippo Turetta: “Dovrebbero dargli il lavoro duro in carcere”, studentessa di Trento, avrebbe raggiuntoperunventenne di origine tunisina, una relazione non approvata dalla famiglia.