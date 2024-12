Ilgiorno.it - Principio di incendio alla Electrolux. Evacuati i dipendenti, nessun ferito

Undiha fatto scattare la procedura d’emergenza ieri mattinadi Solaro, con la temporanea evacuazione deifabbrica di lavastoviglie di Corso Europa. Da quanto è stato possibile ricostruire, l’incidente, senza gravi conseguenze, ha riguardato un macchinario che si è surriscaldato iniziando a produrre fumo. È successo poco prima delle 10.30. Sono subito scattate le misure di prevenzione interna della fabbrica con la richiesta di intervento ai vigili del fuoco. Dal comando provinciale di Milano è stato inizialmente disposto l’invio sul posto di 4 mezzi partiti dai distaccamenti di Saronno e Rho. La prima squadra giunta sul posto, sul retro della fabbrica, in via Per Limbiate, ha potuto rendersi conto dell’entità limitata del problema, fermando ulteriori rinforzi.