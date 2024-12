Paura per Remco Evenepoel scontro con un furgone in allenamento | è in ospedale

Leggi su Sportface.it

per. Il ciclista belga è rimastoi questa mattina coinvolto in un incidente, finendo contro la portiera di unaperta mentre si stava allenando. I soccorsi sono arrivati prontamente,non ha mai perso conoscenza, era seduto e si teneva un braccio. Secondo quanto riportano i media belgi il campione è stato trasportato in ambulanza inad Anderlecht per tutti gli esami del caso. “è stato trasferito all’Erasme di Anderlecht. Stiamo ancora aspettando di vedere come sta”, ha dichiarato il padre del ciclista al quotidiano Het Laatste Nieuws.percon unin: è inSportFace.