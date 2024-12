Ilgiorno.it - Non solo botox: il boom di trattamenti estetici. Quali sono quelli più richiesti

Milano, 3 dicembre 2024 – Nel corso del 2023, ultimo dato disponibile, in Italiastate svolte 757.442 procedure di trattamento estetico. Nel dettaglio, gli interventinon chirurgiciquasi il doppio dichirurgici: 495mila circa le procedure “senza bisturi” contro 262mila chirurgiche secondo i dati che emergono da “2023 Isaps International Survey”, lo studio dell’International Society of Aesthetic Plastic Surgery che fotografa annualmente l’andamento delle procedure di medicina estetica nel mondo. In base ai dati raccolti (hanno risposto al sondaggio circa 1.600 chirurghi plastici) rispetto al 2022 le procedure chirurgiche mondialicresciute del 5,5% e inon invasivi del 19,1%, raggiungendo rispettivamente quota 15 milioni 813.353 e 19 milioni 182.