Nicola Vicino direttore generale di Revolut in Italia

Leggi su Ildenaro.it

, la banca digitale con oltre 2 milioni di clienti in, annuncia la nomina dicome nuovo general manager per il mercatono.prende il posto di Maurizio Talarico, che assume il ruolo di head of Lending Southern Europe, con la responsabilità di sviluppare i prodotti di credito per, Spagna e Portogallo.Con una solida esperienza internazionale nel settore bancario,rappresenta una figura chiave per sostenere la crescita diin. Prima di questa nomina, ha lavorato per oltre tre anni in Nexi Group come head of Strategy e ha ricoperto incarichi di rilievo in HSBC Europe e McKinsey & Company.Nel suo nuovo ruolo,guiderà l’espansione disul mercatono, concentrandosi sull’introduzione di nuovi servizi, inclusa l’offerta di Ibanni, per rispondere alle specifiche esigenze dei clienti locali.