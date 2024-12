Lapresse.it - Nba: tonfo Lakers in Minnesota, vincono i Celtics

Sconfitta per i Los Angelesin casa deiTimberwolves, vincenti con il risultato di 109-80 al Target Center di Minneapolis nella notte italiana.Inutile per i californiani la prestazione di D’Angelo Russell con 20 punti, 3 rimbalzi e 5 assist, Timberwolves spinti da Rudy Gobert (17 punti e 12 rimbalzi) e Julius Randle (18 punti). Serata amara per LeBron James che sbaglia tutti e quattro i suoi tiri da 3 punti, allungando la sua serie negativa a 0 su 19 da lontano nelle ultime quattro partite. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NBA (@nba), Bulls e HawksVittoria casalinga per i Boston, che sconfiggono i Miami Heat 108-89 in una gara equilibrata solo nel primo quarto. Bene Jaylen Brown (29 punti) e Payton Pritchard autore di 25 punti partendo dalla panchina.