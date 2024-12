Oasport.it - LIVE Giesen-Monza 1-2, Champions League volley in DIRETTA: 1-4. I brianzoli vogliono chiudere la pratica

2-8 Scambio prolungato chiuso dal contrattacco vincente di Szwarc.2-7 Grandissimo attacco dello Zar.2-6 Wagner trova il tocco del muro.1-6 Netta invasione del muro dei padroni di casa.1-5 Primo tempo vincente di Averill.1-4 Contrattacco perentorio di Szwarc. Timeout chiamato da Stein.1-3 Pipe perfetta di Marttila.1-2 Out i servizio di Beretta.0-2 MUROOO AVERILL!0-1 Si riparte con il primo tempo vincente di Beretta.QUARTO SET22-25 TERZO SET! Pipe di Marttila. Tornano avanti i.22-24 Muro del palleggiatore Slight, che carica i suoi. Timeout Eccheli.21-24 Out il contrattacco di Zaytsev.20-24 Invasione del palleggiatore tedesco. Quattro set point.20-23 Sbaglia proprio lo stesso Rura.