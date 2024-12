Secoloditalia.it - Liceo Virgilio, la preside scende in piazza contro l’occupazione. E i genitori coccolano gli “eroici” figli

Leggi su Secoloditalia.it

Una protesta silenziosa ma che fa rumore. Al, storicodella Capitale, dove come ogni anno gli studenti non hanno resistito al rito del, la situazione è incandescente e ‘originale’. La dirigente scolastica, Isabella Palagi, è decisa a non subire. Anzi di ‘re in’ insieme a chi è contrario al, perché – dice – è un “atto escludente che non garantisce il dialogo”. Per la prima volta i ruoli si invertono con la presiede e i professori ina manifestare. Ma andiamo per ordine: la vicenda ha inizio venerdì scorso quando il collettivo studentesco decidedei localie la dirigente denuncia l’intrusione alle autorità. Fin qui le modalità ricalcano la prassi ormai consolidata. Ma la storia cambia direzione quando domenica la, comunica sul registro elettronico di aver indetto una manifestazione per ieri mattina davanti al palazzo della Prefettura, inSanti Apostoli.