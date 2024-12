Notizie.com - L’Europa prepara la difesa comune e parallela alla Nato: chi è il super commissario Andrius Kubilius

Leggi su Notizie.com

Chi è ileuropeo, interpellato dal Parlamento per launica europea e.Il lituano punta a trasformare il vecchio continente in un vero e proprio leader della Space economy internazionale con un piano che va a unire sostenibilità, sicurezza e innovazione. Al vaglio anche una legge spaziale europea.la: chi è il(ANSA FOTO) Notizie.comEx membro del Parlamento europeo e già primo ministro lituano,ha assunto il suo nuovo ruolo il 1 dicembre 2024 come primoeuropeo per lae lo spazio. Già audito nei giorni scorsi dagli eurodeputati, giovedì prossimo affronterà una nuova discussione sullaeuropea. In quell’occasione presenterà la proposta di elaborare un “libro bianco sul futuro della” nei suoi primi 100 giorni di mandato.