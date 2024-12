Kiev | aderire a Natogaranzia sicurezza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.00 L'Ucraina ha lanciato oggi un appello per una "piena" adesione alla Nato come unica garanzia didi fronte all'invasione russa, in vista di una riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza. Così un comunicato del ministero degli Esteri di. Il Cremlino ha già risposto: "Sarebbe una minaccia inaccettabile" Il governo italiano sarebbe intanto al lavoro su un decreto per il decimo pacchetto riguardante l'invio di armi ed equipaggiamenti all'Ucraina, da estendere anche al 2025.