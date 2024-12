Judo in Giappone ultimo Grand Slam del 2024 | 12 italiani in gara

Leggi su Sportface.it

Sarà il Metropolitan Gymnasium di Tokyo, in, a ospitare l’stagionale ditra sabato 7 e domenica 8 dicembre. La nostra Nazionale si presenterà sui tatami nipponici con un contingente di 12 azzurri (otto uomini e quattro donne): Michela Terranova (-57 kg), Sara Corbo e Flavia Favorini (-63 kg), Valerio Accogli e Mattia Miceli (-66 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), Giovanni Esposito (-73 kg), Giacomo Gamba e Leonardo Casaglia (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg), Gennaro Pirelli (foto IJF) ed Enrico Bergamelli (-100 kg).Riflettori puntati in particolare su Pirelli e Parlati, che tornano in scena in un appuntamento di prestigio dopo aver difeso i colori dell’Italia la scorsa estate ai Giochi Olimpici di Parigi. I due, inoltre, nel 2022 e nel 2023 hanno conquistato rispettivamente il primo e il terzo posto in questo torneo nelle loro categorie di peso.