Lanazione.it - Isolotto, due ragazzine sorprese con gioielli e attrezzi da scasso

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 dicembre 2024 –conda, una 14enne e una 11enne sono state bloccate dalla polizia dopo la segnalazione di un residente. E' accaduto nei giorni scorsi nel quartiere, alla periferia di Firenze. Per la più grande delle due minori è scattata una denuncia per ricettazione, tentato furto in appartamento e porto ingiustificato di oggetti atti anche a offendere. La seconda, minore non imputabile, è stata comunque segnalata alla procura per i minori. Entrambe sono state poi affidate a un centro per minori. A dare l'allarme è stato un residente che ha segnalato al 112 la presenza delle duenello stabile. L'uomo era in casa quando avrebbe sentito rumori sospetti provenire dalla porta del suo appartamento: dopo essersi avvicinato allo spioncino avrebbe sorpreso le minori intente a forzare la serratura.