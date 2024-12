Inter-news.it - Inter, verso il Parma da pluripremiata! Le novità sui rientri | Inter Chat Live

Leggi su Inter-news.it

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch.il match contro ilcon unasui.IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Dopo aver brillato nella serata del Gran Galà del Calcio, la squadra di Simone Inzaghi è tornata quest’oggi ad allenarsi sul campo. All’orizzonte, infatti, c’è il match contro ildi venerdì prossimo, per il quale ben due calciatori stanno cercando di tornare a disposizione. Ne parleremo tra poco alle 18.00 con Romina Sorbelli in conduzione, accompagnata da Emanuele Rossi e Giulio Di Cienzo.