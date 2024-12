Liberoquotidiano.it - Il Napoli fa paura perché vince senza brillare

C'è gente che continua a dire che il calcio è cambiato e siccome secondo noi il bel giocare dipende dai piedi di chi calcia il pallone, non riusciamo a capire dove sia cambiato se non nella qualità di chi va in campo. Qualità che attualmente scarseggia. Lo chiamano antico quello di una volta e noi rispondiamo che il calcio anticova il titolo mondiale con la nazionale nel 2006, da quando è diventato moderno non ci siamo qualificati per due volte ai mondiali, eliminati prima dalla Svezia e successivamente dalla Macedonia. Per cui se il calcio moderno dà questi risultati, meglio allora il calcio antico con i campioni di quel tempo. Di “nuovo” c'è magari l'intasamento di tante, troppe partite per prendere più diritti televisivi, anche a costo di minare la salute degli atleti. E mancano i campioni di una volta che si divertivano a divertire gli spettatori presenti negli stadi.