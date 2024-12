Ilgiorno.it - Il giardino Gregor Mendel: "Da scalo di elicotteri a parco tra i grattacieli"

Leggi su Ilgiorno.it

Da qui un tempo partiva l’elicottero che portava a Genova e Torino: un servizio di trasporto pubblico che ebbe vita breve. Attiva dal 1959, l’Elipadana fu chiusa due anni dopo, tra le lamentele di chi contestava il rumore e chi se la prendeva con il prezzo del biglietto. Problematiche cui si aggiungevano i costi di manutenzione e la nebbia che spesso impediva la partenza. Dell’eliporto di viale Restelli oggi rimane uno spiazzo cementato di forma circolare, primo tratto del, un lungo rettangolo verde compreso tra via Galvani e viale Sondrio. "Ilè bellissimo e ci sono alberi stupendi, ma non molti giochi per i bimbi", commenta Floridia Flerko, che ci viene spesso con la bambina a cui fa da baby-sitter. "È un bel, ma di sera è poco illuminato ed è meglio evitare di passarci", aggiunge Federico Ferrari, che abita vicino.