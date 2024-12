Ilnapolista.it - Il dottor Castelacci su Bove: «L’Italia è la più rigida per i controlli sull’idoneità dei calciatori professionisti»

Leggi su Ilnapolista.it

Tuttosport intervista oggi ilCastellacci sul casoche dopo il primo quarto d’ora della sfida della Fiorentina contro l’Inter si è accasciato. terra per un arresto cardiaco dovuto ad un’aritmia cardiaca. La dinamica precisa e le cause non sono ancora del tutto chiare, serviranno ulteriori accertamenti.«Per quello che mi riguarda un ragazzo giovane ha avuto un episodio quasi fatale e ne è uscito vivo. Questo è quello che conta. Tutto il resto poi si vedrà»Leggi anche: Dalle proteste allo spavento: il dramma diha riportato il calcio alla ragioneMa tale problema non poteva essere paventato all’idoneità sportiva?«Penso proprio di no. Anomalie di tipo congenito sarebbero state viste. Se non sono state viste, non c’erano. L’idoneità sportiva di un giocatore professionista viene svolta a livelli altissimi.