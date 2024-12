Sport.quotidiano.net - I’Giglio lotta, ma non basta. Bene Fucecchio: è 3-0

Pronostici rispettati nelle partite di volley femminile del 30 novembre. In serie B2di Castelfiorentino ha dovuto cedere in casa per 0-3 alla leader della classifica, la Rimont Progetti, squadra di Genova. Ad ogni modo, bisogna riconoscere che le biancorosse hannoto per tutta la partita, come attestato dai parziali (26-28; 22-25; 22-25) che dicono chiaramente che le ragazze guidate da coach Pietro Giacomo Buoncristiani hannoto e hanno anche sfiorato la vittoria del primo set, portato fino ai vantaggi. Anche il secondo e terzo set della partita sono statiti punto a punto, ma le genovesi hanno avuto la meglio. Hanno arbitrato Rizzi e Porti. La Pallavolonon ha dovuto faticare molto per sbarazzarsi della Chiantibanca Cus Siena. In poco più di un’ora e con parziali chiari (25-17; 25-18; 25-16) le bianconere mantengono la testa della classifica, in attesa dello scontro con la Timenet.