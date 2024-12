Secoloditalia.it - Grillo si sveglia e sul carro funebre fa il funerale al suo movimento. Ma lui dove stava?

Il “delicato messaggio” annunciato ieri da Beppeè arrivato, puntuale alle 11,03 come previsto con la suspense che precede le notizie importanti. Ed è una dichiarazione di guerra a Conte e ai contiani (“non vi riconosco più”), la certificazione di morte del, diventato un partitino democristiano, l’accusa di trasformismo. Niente di originale, tutto più o meno scontato. Il fondatore delche avrebbe dovuto aprire il Parlamento come una scatola di tonno, persa l’appeal anticasta, è messo molto male, le percentuali elettorali lo dimostrano. Ma dietro le responsabilità di Conte, che continua a decantare un nuovo inizio, c’è un garante che non ha mosso un dito per raddrizzare il timone. E ora certifica la morte del vascello. Dal video, otto minuti, tono pacato e un gran gesticolare di mani, si capisce che pensa a una nuova creatura politica.