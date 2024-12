Agi.it - Gli anticorpi monoclonali riducono il colesterolo cattivo

AGI - Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia con 217 mila decessi all'anno, di cui oltre 30.000 in Lombardia, di questi 3.300 dovuti a infarto. Con 1 paziente su 5 a rischio di un secondo evento cardiovascolare entro il primo anno dopo un infarto, ilLDL (C-LDL) rappresenta un fattore modificabile fondamentale per prevenire nuovi eventi. Tuttavia, l'80% dei pazienti non raggiunge i livelli raccomandati, esponendosi a possibili recidive. La buona notizia emerge dalle evidenze dello studio italiano AT TARGET-IT coordinato da Pasquale Perrone Filardi, direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, Università "Federico II" di Napoli e presidente SIC (Società Italiana di Cardiologia), che ha coinvolto anche l'Ambulatorio Dislipidemie di Cardiologia IV ASST GOM (Grande Ospedale Metropolitano) Niguarda.