Thesocialpost.it - Giovanni Allevi e le sue condizioni di salute: “Non voglio darla vinta al dolore. Per ora siamo pari”

Leggi su Thesocialpost.it

, pianista e compositore italiano, ha condiviso sui social un aggiornamento sulle suedi, accompagnato da un selfie scattato ai Navigli di Milano. Nonostante le difficoltà legate alla cura del mieloma multiplo, l’artista ha mostrato forza e determinazione.“Ci sono 0 gradi stamattina a Milano eppure io cammino, cammino, cammino. Nonal. Per ora! Intanto nella mente dirigo il mio concerto per violoncello, che sta venendo alla luce. Anche se le cose non vanno per il verso giusto, dobbiamo aprirci allo splendore della vita”, ha scritto.La battaglia contro il mieloma multiplo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daComposer & Pianist (@)La battaglia contro il mieloma multiploaveva annunciato nel 2022 di essere affetto da mieloma multiplo, una diagnosi che ha sconvolto i fan.