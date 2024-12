Anteprima24.it - Furti a Guardia Sanframondi, l’opposizione scrive d’urgenza al Prefetto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiConsiderati i numerosiche nelle ultime settimane stanno interessando il territorio comunale di, il gruppo di opposizione consiliaresei tu ha inoltrato una missiva urgente aldi Benevento per segnalare la problematica di non poco conto che sta arrecando paura e tensione. Iriguardano non solo abitazioni, ma anche aziende e imprese e avvengono con diverse modalità, a qualsiasi ora del giorno e della notte, generando notevole preoccupazione, oltre che timore e allerta.“Tali incresciosi e pericolosi episodi stanno alimentando una forte preoccupazione – scrivono i consiglieri – e un allarmismo generalizzato, e stanno facendo crescere sempre di più un senso di insicurezza tra i cittadini”.Una situazione così precaria e compromettente va a ledere la tranquillità dei cittadini, modificandone le abitudini quotidiane e rendendo difficile il prosieguo della solita routine.