FromSoftware realizzerà Elden Ring 2? Risponde Hidetaka Miyazaki

Durante un’intervista in seguito al successo di: Shadow of the Erdtree ai PlayStation Partner Awards 2024,ha fatto chiarezza sullo sviluppo di2 e sui progetti futuri di, precisando che almeno per il momento non ci sono dei piani per il franchise.Il game director giapponese ha infatti precisato che il team è attualmente impegnato sullo sviluppo di nuove produzioni, con l’obiettivo di immettere sul mercato tutta una serie di nuovi progetti in grado di differenziarsi tra di loro.ha inoltre aggiunto che nonostante un ipotetico2 non sia attualmente in sviluppo, questo non significa la fine della crescita del franchise visto che all’interno dihanno intenzione di far continuare a crescere l’IP. Purtroppo il director non ha condiviso ulteriori informazioni in merito a questa “espansione” del franchise.