Ilfattoquotidiano.it - Filippo Turetta condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin

è statoper ildi. A poco più da un anno dal delitto dell’11 novembre 2023, la corte d’Assise di Venezia presieduta da Stefano Manduzio ha stabilito la responsabilità dello studente reo confesso e gli ha inflitto il fine pena mai. Avenivano contestate le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dello stalking.La richiesta dell’accusaPer la difesa, rappresentata dagli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, l’ergastolo è “inumano”, per l’accusa invece è l’unica condanna possibile per chi ha architettato di uccidere e nascondere la vittima, e poi di fuggire. Per la pubblica accusa, il delitto è “l’ultimo atto del controllo” esercitato sull’ex fidanzata, laureanda in Ingegneria biomedica. L’azione dell’imputato è “manipolatoria”: incalza la compagna di studi, gioca sui sensi di colpa, invia decine e decine di messaggi al giorno alla coetanea, minaccia il suicidio come forma di “ricatto”.