Empoli D’Aversa | Contenti di giocare con la Fiorentina significa che Bove sta bene

Leggi su Sportface.it

L’si prepara al derby di Coppa Italia contro la. Una partita che si gioca in un contesto particolare, dopo il malore che ha colpito Edoardoe che ha lasciato scosso il club Viola e il mondo del calcio italiano. Il club azzurro si è sentito toccato da quanto accaduto, con il tecnico Robertoche ne parla in conferenza stampa: “Sinceramente la partita la stavo guardando in tv e devo dire che quelle immagini sono state un po’ devastanti,, il pensiero per i suoi genitori, per i suoi compagni, per tutte quelle persone che erano lì presenti, sicuramente sono state delle emozioni forti. Per fortuna possiamo augurarci che possa uscire presto dall’ospedale, che sia stato solo un grande spavento. Quando succedono queste cose penso che vada messo tutto da parte, campanilismi, squadre, avversario, derby, non esiste niente se non la salute del ragazzo che per fortuna, in base agli aggiornamenti che arrivano, vanno a migliorare, quindi siamo ben felici diquesta partita perché vuol dire che il ragazzo sta“.